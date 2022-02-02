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Fenerbahçe Danny Rose için kiralama teklifinde bulundu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi için bugün oyuncu listesi göndermek zorunda. Son günde İngiliz ekibi Watford'dan Danny Rose'u kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, resmi teklifi yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Danny Rose için kiralama teklifinde bulundu
Danny Rose'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe, güncel oyuncu listesini bugün göndermek zorunda. Sol bek transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu.

Fenerbahçe Danny Rose için kiralama teklifinde bulundu

A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Danny Rose'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki sol bek için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

  • 1 Temmuz 2021 tarihinde Tottenham'dan bedelsiz olarak Watford'a transfer olan Danny Rose, bu sezon 9 karşılaşmada görev yaptı.

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