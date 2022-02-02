UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek olan Fenerbahçe, güncel oyuncu listesini bugün göndermek zorunda. Sol bek transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu.
Fenerbahçe Danny Rose için kiralama teklifinde bulundu
A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Danny Rose'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki sol bek için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
- 1 Temmuz 2021 tarihinde Tottenham'dan bedelsiz olarak Watford'a transfer olan Danny Rose, bu sezon 9 karşılaşmada görev yaptı.