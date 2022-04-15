Fenerbahçe Diego Rossi için Los Angeles ile görüşecek

Fenerbahçe’de Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi’nin yükselen performansı yönetimi kararsız bıraktı. Sarı-lacivertliler Uruguay Milli Takımı’na da seçilen Rossi’yi yeni sezonda kadroda tutmak istiyor, ancak 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu yönetimi düşündürüyor. Yönetim, 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanmaya karar vermese de bu bedeli ödemek mali anlamda kulübü oldukça zorlayacak.

Fenerbahçe indirim için görüşecek

Bu nedenle Fenerbahçe, ABD’nin Los Angeles kulübüyle temasa geçerek, Rossi’nin satın alma opsiyonunu düşürmek ve daha uygun bedelle başarılı futbolcuyu kadroya katmak istiyor. Yönetimin 3 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Rossi’nin Los Angeles kulübüyle sözleşmesinin 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek olması da Fenerbahçe’nin pazarlıklarda elini güçlendiriyor. Teknik direktör İsmail Kartal da Rossi için yönetime gelecek sezon kadroda tutulması yönünde rapor verdiği belirtildi. Yönetim 24 yaşındaki futbolcuyu ileride daha yüksek bonservis bedeliyle satabileceğini düşündüğü için kadroya katmak istiyor.

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Flamengo ve Corinthias da istiyor

Rossi’yi Brezilya kulüpleri de yakından takip ediyor. Flamengo ve Corinthians kulüpleri, Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili vereceği kararı bekliyor. Brezilya kulüplerinin, diğer yandan Los Angeles ile de temasa geçtiği öğrenildi.

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