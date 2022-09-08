ÖZET | Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, B grubu ilk karşılaşmasında evinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Gustavo ve Michy Batshuayi kayetti. Konuk ekibin tek golü ise Tsygankov kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu skorla birlikte UEFA Avrupa Ligi B grubuna 3 puan ile başladı. Grubun diğer karşılaşmasında Rennes, AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe bir sonraki karşılaşmada Rennes'e konuk olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maç özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i Kadıköy'de ağırladı. Ligde son oynanan Kayserispor mücadelesine göre kadroda tek değişikliğe giden Jorge Jesus, İrfan Can Kahveci yerine Diego Rossi'ye formayı verdi.

Karşılaşmanın ilk dakikaları Dinamo Kiev'li oyuncuların faulleri ile geçilirken, her iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırdığı anda golü buldu. Mücadelenin 35. dakikasında bir korner organizasyonunda topa iyi yükselen Gustavo Henrique, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekip ilk yarıda silik bir oyun sergilerken, 25 ile 40. dakikalar arasında Fenerbahçe yarı sahasında pas dahi yapamadı. Lucescu'nun öğrencileri, sarı-lacivertlilerin ataklarını fauller ile durdurmaya çalışırken, birçok pozisyonda yere yatarak oyunu soğutmaya çalıştı.

Fenerbahçe'de Crespo, orta sahada Shaparenko'ya baskı uygulayarak, Kiev'in oyun kurmasına izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Gustavo Henrique'nin attığı golle 1-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde Joshua King, ceza sahası içerisinde yaşanan biz pozisyondan yararlanamadı.

İkinci yarı da sık sık fauller nedeniyle dururken, Kiev 63. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahada kaptırılan topta kontra atağa çıkan Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Kiev'in skoru eşitlemesinin ardından, oyuncu değişikliğine giden Jorge Jesus, 3 değişiklik yaparak İrfan Can Kahveci'yi Rossi'nin yerine, Valencia'yı King'in yerine ve yeni transfer Batshuayi'yi oyuna dahil etti.

Yenilen golden sonra motivasyonu düşen Fenerbahçe, değişikliklerden sonra hareketlense de Dinamo Kiev'li futbolcular, oyunu soğutmaya devam etti.

Oyunun son bölümünde 83. dakikada Mert Hakan Yandaş ile Lincoln'ü de oyuna dahil eden Jesus, Alioski ile Crespo'yu kenara aldı.

90. dakikada sol taraftan rakip ceza sahasına yapılan ortada Valencia'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

90+2'de sağdan kullanılan taç atışında arka direğe seken topu Batshuayi tamamladı ve skoru 2-1 yaptı ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı özetini izle

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı özetini izlemek için tıklayınız

🦇 İlk maç, ilk gol... #Batshuayi pic.twitter.com/exXtKKgn9z — SPOR (@yenisafakspor) September 8, 2022

SPOR ÖZET: Hearts 0-4 Başakşehir