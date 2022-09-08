Fenerbahçe - Dinamo Kiev (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek. Bognar’ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.

Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, bir de mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, maçın spikeri kim, şifreli mi şifresiz mi?

Bu akşam saat 19.45'te oynanacak Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması Exxen'den şifreli olarak naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen seyirciler, Exxen'den Spor Paketi'ni alarak maçı izleyebilecekler.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının spikeri Alp Özgen oldu.

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İşte Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in ilk 11'leri

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King

Dinamo Kiev'in ilk 11'i

Bushchan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash





Dinamo Kiev ile yeni perde

Ukrayna ekibi ile bu sezon başı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında evinde 2-1 mağlup olarak yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam etmişti.

Bu aşamada Slovacko'yu eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, burada da Austuria Wien'i eleyerek gruplara katılmayı hak kazanmıştı.

Jorge Jesus: "En büyük hedefimiz ligi kazanmak"

Maç öncesi dün basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Rakipler iyi yatırımlar yaptı. Türkiye Ligi'ni iyi tanımaya başladım. Avrupa'da puanlar ülke puanı için önemli. Türkiye'de çok kaliteli takım var, statlar harika. Ancak bu ülke, sıralamada hak ettiği yerde değil. Puan kazanmalıyız. Yoksa şampiyon eleme oynayacak. En büyük hedefimiz ligi kazanmak. Bunun için buradayım" dedi.

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Jorge Jesus: "Rövanş olarak bakmıyoruz"

Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmeleri hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Kurada tekrar Dinamo Kiev'le eşleştik. Futbolda ikinci şans her zaman ayağınıza geliyor. Bir ay önceki halimizden daha iyiyiz. Önceki maçlarımızda futbolda çok olmayan şeyler başımıza geldi. Ancak bu duruma bir rövanş olarak bakmıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz, oyunu geliştirme nedenimiz sistem değişikliği değil, oyuncularla daha fazla zaman geçirmemiz. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Fenerbahçe 3 savunmacıyla değil, 4'lü savunmayla oynuyor. Sahada taktik değişiyor. Atakta değil, savunmada da takıma bakın" ifadelerini kullandı.

Joao Pedro: "Gücümüzü göstermek istiyoruz"

Bu akşam oynanacak maç öncesi konuşan yeni transferlerden Joao Pedro, Dinamo Kiev ile önemli bir maça çıkacağız. Rakibi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Önemli bir turnuva, gücümüzü göstermek istiyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri taraftarın tutkusunu gördüm. Saha içinde olmak farklı. Gol attığımda hissettiğim duyguyu açıklayamam. Taraftar, çok tutkulu ve takıma bağlı. Farklı bir atmosfer" şeklinde konuştu.

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Mircea Lucescu: "Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum"

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinin önemli etki yapacağını söyledi.

Maçın oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, "Fenerbahçe'nin sistem olarak çok değiştiğini düşünmüyorum. Jesus'un oyun tarzında orta sahadan birini çekip 3'lü hat oluşturma var. Batshuayi ve Pedro gibi yeni oyuncular geldi. Bunlar maça önemli etki yapacaktır. Bizde iyi oyuncular var ve en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Takımlarımız grup maçlarında 3 puan peşinde.



Sizce haftayı 12 puanla kapatabilir miyiz❓#UEL #UECL pic.twitter.com/zyiOtRPSvv REKLAM September 8, 2022

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