Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?

Fenerbahçe, İtalya ve İngiltere’den ciddi talipleri olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi’in satılması halinde alternatiflerini belirlemeye başladı. Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı kurmak isteyen sarı-lacivert takımın forvet listesinin ilk sırasında İngiltere Championship takımlarından Bristol City forması giyen Famara Diedhiou yer alıyor.

Fenerbahçe Famara Diedhiou için Bristol City ile görüşüyor

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Senegalli golcüyü kadrosuna katmak için çalışıyor. Kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon bitecek Diedhiou, Bristol City ile yeniden anlaşmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, Senegalli golcünün transferi için Bristol City ile temasa geçti.

Famara, Moussa Sow'dan bilgi aldı

Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki Senegalli golcünün de sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Moussa Sow’dan bilgi aldığı öğrenildi. Sow’un da vatandaşı Diedhiou’ya Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brahim Darri kimdir? TFF 1. Lig'den transfer geliyor Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırının düşmesiyle birlikte takımlar kadrolarının kuvvetlendirmek için harekete geçti. Her ne kadar yerli oyunculara verilen önem artsa da, yabancı oyuncularda gündemden düşmüyor. Bu isimlerden birisi de Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri.Öte yandan Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladığı bilinen Fenerbahçe'nin ikinci transferi ise Fatih Karagümrük'ten oldu. Sarı lacivertliler 1. ligde dikkat çeken bir oyun sergileyen Brahim Darri için 1 milyon euro ödeneceği belirtildi. Peki Brahim Darri kimdir ve kaç yaşında?Brahim Darri kimdir? Brahim Darri nereli? Brahim Darri kaç yaşında?Fas asıllı Brahim Darri 14 Eylül 1994 yılında Hollanda'da doğdu. 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 12 Temmuz 2019 yılında NEC Nijmegen'den bedelsiz bir şekilde Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Genç oyuncu Hollanda A Milli Takımı forması giymezken, alt yaş gruplarında oynadı.Brahim Darri hangi bölgede oynuyor?Brahim Darri hücum bölgesinin birçok mevkisinde forma giyebiliyor. Asıl mevkisi sol kanat olan oyuncu, aynı zaman da sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.Brahim Darri bu sezon ne yaptı?Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla ligde 30 maça çıkan Darri, 4 gol ve 1 asistle oynadı.Brahim Darri'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor?Brahim Darri, Fatih Karagümrük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yani 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 2021 yılında bitecek. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değeri ise 325 bin euro.Fenerbahçe'ye 1.90'lık forvet: 45 maçta 20 gol attıSes getiren transfer iddiası: Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yıldızına teklif

Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi’in satılmasının ardından Diedhiou’nun bonservisi için Bristol City ile masaya oturacak. Bu sezon takımıyla toplamda 44 karşılaşmaya çıkan Senegalli forvet; 14 gol attı ve 1 de gol pası verdi. Senegal Milli Takımı’nın da forması giyen Diedhiou, 9 kez ülkesinin formasını terletti ve 5 gol kaydetti.

Famara Diedhiou kimdir?

15 Aralık 1992 yılında Senegal'de doğan Famara Diedhiou, 1 Temmuz 2017 yılında 6 milyon euro karşılığında Angers'den Bristol City'ye transfer oldu. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ ayaklı ve forvet olarak görev yapıyor. Bu sezon toplamda çıktığı 44 maçta 14 gol ve 1 asistle oynayan Diedhiou, 1.89 boyunda. 27 yaşındaki oyuncu 9 kez Senegal forması giyerken, 5 gol kaydetti.

Famara Diedhiou'nun attığı goller