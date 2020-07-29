Fenerbahçe Famara Diedhiou için Bristol City ile görüşmelere başladı! Famara Diedhiou kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Famara Diedhiou kimdir?
Fenerbahçe, golcü transferinde İngiltere Championship takımlarından Bristol City’nin 27 yaşındaki forveti Famara Diedhiou'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Teklife sıcak bakan deneyimli forvet, vatandaşı Sow’dan Fenerbahçe hakkında bilgi aldı. Peki Fenerbahçe'nin istediği Famara Diedhiou kimdir? Famara Diedhiou nereli? Famara Diedhiou kaç yaşında? Fenerbahçe Famara Diedhiou hakkında haberleri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Fenerbahçe, İtalya ve İngiltere’den ciddi talipleri olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi’in satılması halinde alternatiflerini belirlemeye başladı. Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir forvet hattı kurmak isteyen sarı-lacivert takımın forvet listesinin ilk sırasında İngiltere Championship takımlarından Bristol City forması giyen Famara Diedhiou yer alıyor.
Fenerbahçe Famara Diedhiou için Bristol City ile görüşüyor
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Senegalli golcüyü kadrosuna katmak için çalışıyor. Kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon bitecek Diedhiou, Bristol City ile yeniden anlaşmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, Senegalli golcünün transferi için Bristol City ile temasa geçti.
Famara, Moussa Sow'dan bilgi aldı
Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki Senegalli golcünün de sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Moussa Sow’dan bilgi aldığı öğrenildi. Sow’un da vatandaşı Diedhiou’ya Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi’in satılmasının ardından Diedhiou’nun bonservisi için Bristol City ile masaya oturacak. Bu sezon takımıyla toplamda 44 karşılaşmaya çıkan Senegalli forvet; 14 gol attı ve 1 de gol pası verdi. Senegal Milli Takımı’nın da forması giyen Diedhiou, 9 kez ülkesinin formasını terletti ve 5 gol kaydetti.
Famara Diedhiou kimdir?
15 Aralık 1992 yılında Senegal'de doğan Famara Diedhiou, 1 Temmuz 2017 yılında 6 milyon euro karşılığında Angers'den Bristol City'ye transfer oldu. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, sağ ayaklı ve forvet olarak görev yapıyor. Bu sezon toplamda çıktığı 44 maçta 14 gol ve 1 asistle oynayan Diedhiou, 1.89 boyunda. 27 yaşındaki oyuncu 9 kez Senegal forması giyerken, 5 gol kaydetti.
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