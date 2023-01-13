Spor Fenerbahçe Fran Navarro için Gil Vicente ile görüştü
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe Fran Navarro için Gil Vicente ile görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna golcü bir oyuncu katmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Gil Vicente forması giyen Fran Navarro'yu gündemine aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Fran Navarro için Gil Vicente ile görüştü: Bonservis bedeli belli oldu
Transfermarkt verilerine göre Fran Navarro'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü bir oyuncu transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündemine aldı. Fenerbahçe sadece Haji ile değil, başka golcü oyuncularla da ilgileniyor.

5 milyon euro isteniyor

Forvete transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Gil Vicente'den Fran Navarro. Sarı-lacivertliler.24 yaşındaki golcü için Portekiz ekibiyle temasa geçti. Gil Vicente 5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

  • 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 15 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı. İspanyol oyuncu tüm kulvarlarda ise 24 maçta 12 gol attı. Navarro'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Napoli Arda Güler'i gözüne kestirdi
SPOR
Napoli Arda Güler'i gözüne kestirdi


İki eksikle gidiliyor

İki eksikle gidiliyor

​Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Tek tercihleri bendim

'Tek tercihleri bendim'

​Jose Mourinho'dan Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'na cevap geldi.
Morelosun peşinde

Morelos'un peşinde

​Beşiktaş golcü oyuncunun peşine düştü
Wright savaşı

Wright savaşı

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile Galatasaray'dan talepleri belli oldu.
Avcı'ya destek verdi

Avcı'ya destek verdi

​İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, soruları yanıtladı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Ankaragücü sezon başında transfer ettiği Jese'nin sözleşmesini feshetti.
Arabistan'a kiralandı

Arabistan'a kiralandı

​Göztepe, Slovenyalı on numarası Tijanic'i sezon sonuna kadar gönderdi.
'Türk futbol ekolünü <br>inşa etmeliyiz'

'Türk futbol ekolünü
inşa etmeliyiz'

​Bakan Kasapoğlu, TFF Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
'Toprağa bir tohum attık'

'Toprağa bir tohum attık'

TFF Başkanı Büyükekşi Türk futbolunun daha iyi yerlere geleceğini söyledi
Gün sayıyor

Gün sayıyor

​Eski takım arkadaşları Aboubakar'ı bekliyor.
İtalyanlar geliyor

İtalyanlar geliyor

Napoli'nin yapacağı teklif ortaya çıktı.
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

​İtalya Kupası'nda Roma, Dybala'nın golüyle Genoa'yı 1-0 eledi.
Alman medyasında konuşuldu

Alman medyasında konuşuldu

​TFF 1.Lig ekibi Altınordu'nun projeleri anlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.