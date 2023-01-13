Fenerbahçe Fran Navarro için Gil Vicente ile görüştü

Transfermarkt verilerine göre Fran Navarro'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü bir oyuncu transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Antalyaspor forması giyen Haji Wright'ı gündemine aldı. Fenerbahçe sadece Haji ile değil, başka golcü oyuncularla da ilgileniyor.

5 milyon euro isteniyor

Forvete transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Gil Vicente'den Fran Navarro. Sarı-lacivertliler.24 yaşındaki golcü için Portekiz ekibiyle temasa geçti. Gil Vicente 5 milyon euro bonservis bedeli istedi.

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 15 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı. İspanyol oyuncu tüm kulvarlarda ise 24 maçta 12 gol attı. Navarro'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.