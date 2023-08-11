Fenerbahçe Fred'i açıkladı

Brezilyalı oyuncu yarın İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe, Fred'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler, Manchester United ile anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Brezilyalı oyuncu yarın sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri Transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."
ifadeleri yer aldı.
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2 saat önce