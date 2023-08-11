Fenerbahçe Fred'i açıkladı

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri Transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."