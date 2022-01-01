Fenerbahçe Gabriel Barbosa için harekete geçti: Görüşme yapıldı

Fenerbahçe, Flamengo’nun Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa (Gabigol) ile temasa geçti. OL Esporte’de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin görüşmeyi doğrudan golcünün temsilcileriyle yaptığı belirtildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun Avrupa’nın birçok takımı tarafından da takip edildiği öğrenildi.

Sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi

Fenerbahçe’nin, oyuncu için kulübe resmi teklifte bulunmadığı, ancak Barbosa’nın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Barbosa’nın, Flamengo’nun sözleşme uzatma teklifini ise kabul etmediği öğrenildi. İngiltere’nin The Mirror gazetesine göre de Barbosa için Premier Lig ekibi Newcastle United da iletişimde bulunduğu ifade edildi.

Vedat Muriqi için sıkı pazarlık

Devre arasında forvet mevkiine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de hedef Kosovalı golcü Vedat Muriqi. Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi’i kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Golcü futbolcu da yeniden Fenerbahçe’ye dönmek istiyor ve Lazio yönetimiyle yaptığı görüşmede transferinde kolaylık gösterilmesini istedi.

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Lazio ise satış listesine koyduğu Vedat Muriqi’den bonservis geliri beklentisi var. İtalyan kulübü kiralık tekliflerine de zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istiyor. Ancak Fenerbahçe zorunlu satın olma opsiyonu olmayan bir kiralama seçeceğiyle Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.

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