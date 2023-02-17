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Spor

Fenerbahçe Gambiya'dan 2 oyuncu transfer etti

Altyapı çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gambiya'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 2005 doğumlu oyuncular Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho'yu transfer etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:47 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncular

Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncular

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapıya oldukça önem veriyor. Sarı-lacivertliler, altyapıya yatırım yaparak, genç oyuncuların peşine düştü. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gambiya'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.


2005 doğumlu 2 oyuncu

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 2005 doğumlu 2 Gambiyalı oyuncuyu transfer etti. Fenerbahçe, Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho'yu renklerine bağladı. Cherno Alagie Jobe'nin orta saha oyuncusu olduğu, Cherno Saho'nun ise forvet olduğu öğrenildi.


4 oyuncu daha deneme antrenmanına çıkacak

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin, Gambiya'dan 4 oyuncuyu daha deneme antrenmanına almak istediği öğrenildi. Eğer bu oyuncular da beğenilirse, sarı-lacivertliler genç futbolcuları kadrosuna katmış olacak.





#Fenerbahçe
#Cherno Alagie Jobe
#Cherno Saho
44 dakika önce
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