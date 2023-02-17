|
Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyuncular
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapıya oldukça önem veriyor. Sarı-lacivertliler, altyapıya yatırım yaparak, genç oyuncuların peşine düştü. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Gambiya'dan 2 oyuncuyu kadrosuna kattı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 2005 doğumlu 2 Gambiyalı oyuncuyu transfer etti. Fenerbahçe, Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho'yu renklerine bağladı. Cherno Alagie Jobe'nin orta saha oyuncusu olduğu, Cherno Saho'nun ise forvet olduğu öğrenildi.
Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin, Gambiya'dan 4 oyuncuyu daha deneme antrenmanına almak istediği öğrenildi. Eğer bu oyuncular da beğenilirse, sarı-lacivertliler genç futbolcuları kadrosuna katmış olacak.