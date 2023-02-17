İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 2005 doğumlu 2 Gambiyalı oyuncuyu transfer etti. Fenerbahçe, Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho'yu renklerine bağladı. Cherno Alagie Jobe'nin orta saha oyuncusu olduğu, Cherno Saho'nun ise forvet olduğu öğrenildi.