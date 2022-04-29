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Spor Fenerbahçenin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı
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Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Gaziantep maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zajc kaydetti. Gaziantep'in gollerini ise 64. dakikada Angelo Sagal ve 90+7. dakikada Maxim attı. Ayrıca sarı-lacivertli takımda Serdar Dursun 55. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Alınan bu üç puanın ardından Fenerbahçe puanını 68'e yükseltti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gaziantep ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

  • Yenilmezlik serisi 11 maça çıktı
  • Kadıköy'de Gaziantep'i mağlup eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı. Arka arkaya 7. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece bir beraberlik aldı.
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