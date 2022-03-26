Fenerbahçe Güney Koreli 'Harika çocuk' Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.
U19'da oynayacak
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi. Lisansı çıkartılan Jin-ho Jo, U19 takımında forma giyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe U19 takımında forma giyeceği belirtilerek, "Futbol takımlarımızın ikinci Güney Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.
- "Harika çocuk Fenerbahçe'de"
- Kore basını daha önce yaptığı bir haberde, "Wonderkid yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullanmıştı.
JIN-HO JO AKADEMİMİZE KATILDI
조진호 선수, 페네르바체에 오신 걸 환영합니다
(Fenerbahçe’ye hoş geldin Jin-ho Jo)https://t.co/w5wZNCJzTb pic.twitter.com/72Xyzm49Jh
JIN-HO JO AKADEMİMİZE KATILDI