Spor Fenerbahçe Güney Koreli Harika çocuk Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe Güney Koreli 'Harika çocuk' Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Jeonbuk forması giyen 2003 doğumlu oyuncu Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığını açıklarken, genç oyuncunun U19 takımında forma giyeceği duyuruldu.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçe Güney Koreli Harika çocuk Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı
Jin-ho Jo

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk Kulübü'nden transfer ettiği 19 yaşındaki Jin-ho Jo ile sözleşme imzaladı.

U19'da oynayacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından Jin-ho Jo ile amatör sözleşme imzalandığı belirtildi. Lisansı çıkartılan Jin-ho Jo, U19 takımında forma giyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncunun, sezonun kalan bölümünde Fenerbahçe U19 takımında forma giyeceği belirtilerek, "Futbol takımlarımızın ikinci Güney Koreli üyesine akademimize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

  • "Harika çocuk Fenerbahçe'de"
  • Kore basını daha önce yaptığı bir haberde, "Wonderkid yani 'harika çocuk' olarak görülen 18 yaşındaki futbolcu Jin-ho Jo, Türkiye'nin en ünlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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