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Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi açıkladı

Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferi için oyuncu ve kulübü Flamengo ile prensipte anlaşıldığını ve Henrique'nin bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Gustavo Henriqueyi açıkladı
Gustavo Henrique

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrasında yeni stoper için arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takım, Flamengo forması giyen stoper Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu. Açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

  • Bu sezon toplamda 10 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Flamengo, Gustavo Henrique'yi 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor
SPOR
Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor


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