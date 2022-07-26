Fenerbahçe Gustavo Henrique'yi açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ayrılığı sonrasında yeni stoper için arayışlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takım, Flamengo forması giyen stoper Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı.

İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu. Açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon toplamda 10 karşılaşmada süre alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Flamengo, Gustavo Henrique'yi 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan kadrosuna katmıştı.

SPOR Fenerbahçe Gustavo Henrique ile anlaşma sağladı: İstanbul'a geliyor