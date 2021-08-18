Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman? Muhtemel 11 nasıl olacak? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında HJK Helsinki ile Kadıköy'de karşılaşıyor. Yaklaşık 910 gün sonra Avrupa'da sahne alacak olan Fenerbahçe, bu turu geçerek Avrupa Ligi'nde yer almak istiyor. Peki Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-Helsinki maçı şifreli mi, şifresiz mi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olacak? Mücadeleye dair bilgileri Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 13:58 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 17:25 Yeni Şafak