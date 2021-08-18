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Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman? Muhtemel 11 nasıl olacak?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında HJK Helsinki ile Kadıköy'de karşılaşıyor. Yaklaşık 910 gün sonra Avrupa'da sahne alacak olan Fenerbahçe, bu turu geçerek Avrupa Ligi'nde yer almak istiyor. Peki Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe-Helsinki maçı şifreli mi, şifresiz mi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl olacak? Mücadeleye dair bilgileri Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe ile HJK Helsinki karşı kaşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, 910 gün sonra oynayacağı Avrupa Ligi maçında Kadıköy'de, Finlandiya temsilcini konuk edecek.

Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

  • UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Kadıköy'de HJK Helsinki ile karşılaşacak. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Karşılaşma TV8'de yayınlanacak.

Fenerbahçe-Helsinki maçı şifreli mi şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin, Helsinki ile oynayacağı karşılaşma TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa'da oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-2019 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan söz konusu karşılaşmanın ardından 2 yıl 5 ay 29 gün sonra bir Avrupa maçında boy gösterecek.

Pereira ile 17. Avrupa maçı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17. Avrupa maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilerin başında 2. dönemini geçiren Portekizli teknik adam, ilk olarak 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da boy göstermişti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe ile Avrupa'da 14 mücadeleye çıkan Portekizli çalıştırıcı, 2016-2017 sezonu başında da 2 mücadelede kulübede yer almıştı.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

  • Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Filip Novak, Attila Szalai, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Sosa, Miha Zajc, Osayi

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