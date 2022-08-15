Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında yarım düzine gol attı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 8'inci dakikada King, 33 ve 58'inci dakikalarda Valencia, 45 3'üncü dakikada Emre Mor ile 85 ve 90 2'nci dakikalarda Arda Güler kaydetti. Ev sahibi ekipte Hasan Emre, 16'ncı dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalar;

3. dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu’nun sağ taraftan ortasında Joshua King kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL!

8. dakikada rakip sahada topu sürerek ilerleyen Ferdi Kadıoğlu, ara pası ile topu Joshua King’in önüne yuvarladı. Topla buluşan Joshua King, kaleci Ertuğrul’u da çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşmak isteyen Enner Valencia, Emre Yeşilyurt tarafından düşürüldü. Hakem Mete Kalkavan, Emre’yi kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

30. dakikada kontra atağa çıkan Fenerbahçe’de Ferdi’nin pasında sol tarafta topla buluşan Joshua King topu Valencia ile buluşturdu. Savunmayı çalımlayarak son çizgiye inmeden şutunu çeken Valencia meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta yolladı.

GOL!

34. dakikada Gustavo Henrique’nin uzun pasında topla buluşan Lincoln’un sağ taraftan açtığı ortada Enner Valencia topu yakın mesafeden kafa vuruşu ile ağlara yolladı. 0-2

GOL!

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45+3. dakikada Osayi Samuel’in pasında Valencia sağ tarafta topla buluştu ve yerden ceza sahası içine gönderdiği topu Emre Mor filelere gönderdi. 0-3

GOL!

58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Kasımpaşa sahasında yaptığı presle topu kapan King, ceza sahasına doğru topla birlikte kat etti. King, sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Valencia'ya pasını verdi. Bu oyuncunun topun dibine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

63'üncü dakikada Fenerbahçe 5'inci gole çok yaklaştı. Ferdi sol kanattan attığı uzun pasla ceza sahası içerisindeki Valencia'yı gördü. Topla buluşan Valencia, pasını Emre Mor'a verdi. Bu oyuncunun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

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66'ncı dakikada Osayi-Samuel'in pasıyla sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Emre Mor'un rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

69'uncu dakikada Fenerbahçe, sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Ferdi'nın ortasında Emre Mor'un dokunamadığı topla penaltı noktasının önünde buluşan King'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp dışarı gitti.

GOL!

85'inci dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Ceza sahası dışında Serdar Dursun'dan aldığı pas ile hareketlenen Arda, dripling ile ceza sahasına girdi. Arda, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-5.

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GOL!

90'ıncı dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe hücumunda Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahası içinde buluşan Arda Güler'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-6.