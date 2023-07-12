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Spor

ÖZET | Fenerbahçe-Kızılyıldız: 1-3

Pari Premier Kupası'nda ikinci maçında Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe-Kızılyıldız maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:33 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe-Kızılyıldız

Fenerbahçe-Kızılyıldız

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kızılyıldız'la karşılaştı.


Maçın ilk dakikasında Peter Olayinka'nın golüyle öne geçen Kızılyıldız, 39. dakikada Mirko Ivanic'le skoru 2-0 yaptı.


Mücadelenin ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken 79. dakikada Fenerbahçe, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Golde asisti Jayden Oosterwolde'den geldi.


Mücadelenin 82. dakikasında ise Kızılyıldız, Vladimir Lucic'le skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.


Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit golsüz berabere kalmış, rakibine penaltılarda mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım turnuvadaki son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.


Edin Dzeko ilk 11'de

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Edin Dzeko, Kızılyıldız karşısında ilk 11'de başladı. Zenit maçında yedek kulübesinde olan Dzeko, o maçta süre almamıştı.


Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ryan Kent de ilk 11'de yer alırken İngiliz oyuncu Zenit maçına da ilk 11'de başlamıştı.

#Fenerbahçe
#Kızılyıldız
#Pari Premier Kupası
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