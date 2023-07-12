Maçın ilk dakikasında Peter Olayinka'nın golüyle öne geçen Kızılyıldız, 39. dakikada Mirko Ivanic'le skoru 2-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken 79. dakikada Fenerbahçe, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-1 yaptı. Golde asisti Jayden Oosterwolde'den geldi.

Mücadelenin 82. dakikasında ise Kızılyıldız, Vladimir Lucic'le skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit golsüz berabere kalmış, rakibine penaltılarda mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım turnuvadaki son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Edin Dzeko, Kızılyıldız karşısında ilk 11'de başladı. Zenit maçında yedek kulübesinde olan Dzeko, o maçta süre almamıştı.