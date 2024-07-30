|
Spor

Fenerbahçe - Lugano | Canlı skor - Canlı sonuç

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Lugano maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:52 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Lugano
Fenerbahçe - Lugano

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.


Sarı-lacivertiler, 4-3 biten ilk maçın rövanşında sahadan iki farklı skorla mağlup ayrılmadığı senaryoda adını bir üst tura yazdıracak.


Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.


FENERBAHÇE - LUGANO MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko.

Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Papadopoulos, El Wafi, Marques, Belhaj, Grgic, Mahou, Correia, Aliseda, Przybylko.


FENERBAHÇE - LUGANO CANLI SKOR


#Fenerbahçe
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Lig
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tövbe duası: Tevbe nasıl edilir? İstiğfar duası Türkçe-Arapça okunuşu