Fenerbahçe - Lugano | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertiler, 4-3 biten ilk maçın rövanşında sahadan iki farklı skorla mağlup ayrılmadığı senaryoda adını bir üst tura yazdıracak.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE - LUGANO MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko.
Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Papadopoulos, El Wafi, Marques, Belhaj, Grgic, Mahou, Correia, Aliseda, Przybylko.