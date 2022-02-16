Spor Fenerbahçede sürpriz görüşme Başkan Ali Koç hayalini kurduğu teknik direktör için harekete geçti
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Fenerbahçe'de sürpriz görüşme: Başkan Ali Koç hayalini kurduğu teknik direktör için harekete geçti

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme atıldı. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz sezon başında işaret ettiği ve 'Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca getireceğiz' diyerek örnek verdiği Bielsa ile görüşme yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Marcelo Bielsaya şartlarını sordu: Sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda görüşmeleri sürdüren Başkan Ali Koç'un, sürpriz isimle daha temasa geçtiği öğrenildi.

Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Leeds United'dan ayrılmayı düşünen Marcelo Bielsa'ya şartlarını sordu. Ayrıca tecrübeli hocanın da Leeds'den ayrılması durumunda sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı iddia edildi.

  • Joachim Löw ve Jorge Jesus ile de görüşen ve anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör arayışlarının sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

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