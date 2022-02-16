Fenerbahçe'de sürpriz görüşme: Başkan Ali Koç hayalini kurduğu teknik direktör için harekete geçti Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme atıldı. Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz sezon başında işaret ettiği ve 'Marcelo Bielsa seviyesinde bir hoca getireceğiz' diyerek örnek verdiği Bielsa ile görüşme yapıldı.

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