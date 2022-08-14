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Fenerbahçe Maxi Gomez için gün sayıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. Sarı-lacivertli kulüp, Maxi Gomez ile anlaşma sağlarken, kulübü Valencia ile de anlaşma aşamasına geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Maxi Gomez için gün sayıyor
Transfermarkt verilerine göre Gomez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya golcü bir oyuncu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferini bitirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe Maxi Gomez için gün sayıyor

26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu ile senelik 2.4 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Valencia'ya son teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, 8 milyon euro + başarı bonusları ve bir sonraki satıştan yüzden 20 pay teklifini, İspanyol kulübüne sundu. Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.

  • Maxi Gomez geride bıraktığımız sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta, 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Maxi Gomez Fenerbahçe'den haber bekliyor
SPOR
Maxi Gomez Fenerbahçe'den haber bekliyor

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