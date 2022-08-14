Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona giriş yapan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya golcü bir oyuncu katmak isteyen sarı-lacivertliler, Maxi Gomez transferini bitirmek için harekete geçti.
Fenerbahçe Maxi Gomez için gün sayıyor
26 yaşındaki Uruguaylı oyuncu ile senelik 2.4 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, Valencia'ya son teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, 8 milyon euro + başarı bonusları ve bir sonraki satıştan yüzden 20 pay teklifini, İspanyol kulübüne sundu. Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.
- Maxi Gomez geride bıraktığımız sezon Valencia formasıyla çıktığı 32 maçta, 5 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Fenerbahçe, Valencia ile anlaşması halinde Maxi Gomez’in önümüzdeki hafta İstanbul’da olması bekleniyor. pic.twitter.com/yP9zlWppai
Fenerbahçe, Valencia ile anlaşması halinde Maxi Gomez’in önümüzdeki hafta İstanbul’da olması bekleniyor. pic.twitter.com/yP9zlWppai— SPOR (@yenisafakspor) August 8, 2022