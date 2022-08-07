Forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe, İspanya La Liga takımlarından Valencia'da forma giyen Uruguaylı golcü Maxi Gomez için görüşmelerini sürdürüyor. 25 yaşındaki oyuncu Valencia'dan ayrılmak isterken, sakatlığını bahane ederek antrenmanlara çıkmıyor.

Fenerbahçe Maxi Gomez ile anlaşma sağladı

Jorge Jesus'un da onay verdiği Maxi Gomez ile senelik 2.4 milyon eurodan anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Valencia, Gomez için 12 milyon euro civarında bir bonservis ücreti isterken, sarı-lacivertlilerin bu rakamı aşağıya düşürmek istediği öğrenildi.

Lugano bilgi verdi

Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde Diego Lugano'dan yardım alıyor. Lugano'nun, Gomez'e Fenerbahçe hakkında bilgiler verdiği ve oyuncu ile görüştüğü belirtildi.

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