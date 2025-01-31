Fenerbahçe Mimovic transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu Diego Carlos, Talisca ve Skriniar gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, son olarak Mimovic'in de İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir."