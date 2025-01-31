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Fenerbahçe Mimovic transferini resmen duyurdu

Fenerbahçe Mimovic transferini resmen duyurdu

11:1531/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ligde 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bir imza daha geliyor. Sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu Diego Carlos, Talisca ve Skriniar gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, son olarak Mimovic'in de İstanbul'a geldiğini duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir."




#Fenerbahçe
#Transfer
#Ognjen Mimovic

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