Fenerbahçe Mimovic transferini resmen duyurdu

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de bir imza daha geliyor. Sarı-lacivertliler, Ognjen Mimovic ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunu Diego Carlos, Talisca ve Skriniar gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, son olarak Mimovic'in de İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir."