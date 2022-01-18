Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği yıldızın peşinde

Sezon sonuna kadar teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe'de, gelecek sezon için hoca arayışları devam ediyor. Bu doğrultuda yurt dışına çıkarak bir takım görüşmeler yapan Başkan Ali Koç, aynı zamanda transfer çalışmalarına da ağırlık verdi.

Fenerbahçe Mohamed Elneny'nin peşinde

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu Arsenal’in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny’yi transfer etmek istiyor. Başkan Ali Koç’un Londra’da Arsenal yetkilileriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Bonservisiyle almak istiyor

Sarı-lacivertlilerin, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu uygun bir bonservisle almayı planladığı belirtildi. Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan Elneny, 1 asist yaptı.

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