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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği yıldızın peşinde

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un İngiltere'de, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mohamed Elneny için Arsenal ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Mohamed Elnenynin peşinde: Başkan Ali Koç İngilterede görüştü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör adaylarıyla görüşmek için yurt dışına çıkmıştı.

Sezon sonuna kadar teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etme kararı alan Fenerbahçe'de, gelecek sezon için hoca arayışları devam ediyor. Bu doğrultuda yurt dışına çıkarak bir takım görüşmeler yapan Başkan Ali Koç, aynı zamanda transfer çalışmalarına da ağırlık verdi.

Fenerbahçe Mohamed Elneny'nin peşinde

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu Arsenal’in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny’yi transfer etmek istiyor. Başkan Ali Koç’un Londra’da Arsenal yetkilileriyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

  • Bonservisiyle almak istiyor
  • Sarı-lacivertlilerin, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu uygun bir bonservisle almayı planladığı belirtildi. Bu sezon Arsenal ile 10 maça çıkan Elneny, 1 asist yaptı.

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Bir sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny, 36 maçta, 1 gol ve 4 asist kaydetmişti.
Bir sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny, 36 maçta, 1 gol ve 4 asist kaydetmişti.
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