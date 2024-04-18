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Spor

Kadıköy'de tarihi gece

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'u ağırlıyor. San-lacivertli takım, Yunanistan'da 3-2 yenildiği rakibini Kadıköy'de muhteşem seyircisinin desteğiyle farklı mağlup ederek adını varı finale yazdırmak istiyor.

09:23 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8'den yayınlanacak.


İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan san-lacivertli takım, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin 1 farklı galibiyetinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada Yunanistan ekibinin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda edecek.



Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, bugünkü Olympiakos karşılaşmasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jayden Oostervvolde ile Mert Hakan Yandaş, bugünkü müsabakada yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.


Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:
Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Olympiakos:
Tzolakis, Rodinei, Carmo, Ndoj, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Masouras, Fortunis, El Kaabi




#Konferans Ligi
#Fenerbahçe
#Olympiakos
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