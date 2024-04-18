İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan san-lacivertli takım, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin 1 farklı galibiyetinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada Yunanistan ekibinin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda edecek.