Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bugün Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8'den yayınlanacak.
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan san-lacivertli takım, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe'nin 1 farklı galibiyetinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada Yunanistan ekibinin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda edecek.
Fenerbahçe, bugünkü Olympiakos karşılaşmasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Jayden Oostervvolde ile Mert Hakan Yandaş, bugünkü müsabakada yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.