Fenerbahçe Avrupa'da kazanamıyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3’üncü maçında Fenerbahçe, kendi sahasında karşılaştığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 2’ye, Royal Antwerp ise 1’e çıkardı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

2. dakikada Michael Frey ara pasında defansın arkasına sarkan Viktor Fischer’in sağ taraftan ceza sahası içine girip arka direğe verdiği pasta Mbwana Samatta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0- 1

10. dakikada Viktor Fischer’in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Valencia’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in topla ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jean Butez’de kaldı.

18. dakikada sağ kanatta Sosa ile verkaçından sonra ceza sahası içine giren Osayi Samuel’in son çizgiye inerek içeriye çevirdiği pasta Enner Valencia topla buluştu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda defansa çarpan top kalenin üzerinden dışarıya gitti.

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GOL!

20. dakikada Jose Sosa’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Marcel Tisserand’ın kafa vuruşunda kaleci Jean Butez’den seken topu kaleci önünde Enner Valencia tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

32. dakikada Jelle Bataille ceza sahası içinde Enner Valencia’yı düşürdü. Hakem Sergey Ivanov önce pozisyonu devam ettirdi daha sonra VAR’a gitti. Pozisyonu izleyen Sergey Ivanov penaltısı noktasını gösterdi.

36. dakikada topun başına geçen Enner Valencia’nın panenka penaltısı üst direkten geri döndü.

43. dakikada ceza sahası içinde Dinis Almeida’nın Enner Valencia’yı düşürmesi sonucu hakem Sergey Ivanov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-1

54. dakikada Birger Verstraete’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Dinis Almeida’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

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GOL!

62. dakikada sağ taraftan Birger Verstraete kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Pieter Gerkens’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

68. dakikada sağ kanattan Osayi-Samuel’in pasında ön direkte Diego Rossi’nin topa vuruşunda kaleci Jean Butez’te kaldı.

80. dakikada Marcel Tisserand’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Royal Antwerp'le kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/a8hAg9dxga — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 21, 2021

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