Spor Fenerbahçe Sporar için teklif yaptı
TRANSFER

Fenerbahçe Sporar için teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü oyuncu Andraz Sporar için Sporting'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Sporar için teklif yaptı
Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Forvet hattına Serdar Dursun’dan sonra bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe geçen sezonu Braga’da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Sporting'de olan Sloven golcü Andraz Sporar’ı transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli yöneticiler, 27 yaşındaki golcü için Portekiz kulübüyle masaya oturdu. Sporting'in da yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sporar için gelen tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe, Portekiz kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sporar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Andraž Šporar (@andraz.sporar)'in paylaştığı bir gönderi

Fenerbahçe'den Kolasinac hamlesi
SPOR
Fenerbahçe'den Kolasinac hamlesi
Abone Ol Google News
Sahibine 11 bin lira ceza

Sahibine 11 bin lira ceza

​Tehlikeli ırklar arasında yer alan bu köpekler toplanıyor.
Bin liraya sistem kurdu

Bin liraya sistem kurdu

10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor.
Sanayide sevindiren rakam

​Haziranda 1,5 yılın zirvesine çıktı

​218 gündür koronavirüsü atlatamıyor.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteğine son başvuru tarihi 1 Temmuz.

​Koronavirüs aşı çalışmasında büyük başarı.

​Bakan Soylu 'güzel bir haber daha' diyerek paylaştı.

​Kılıçdaroğlu'nun Suriye ile ilgili açıklaması tartışmalara neden oldu.

​Afganistan'da Taliban korkusu.

​Kaza yapanlara su vermek isteyen genç yaşamını yitirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.