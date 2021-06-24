Fenerbahçe Sporar için teklif yaptı

Forvet hattına Serdar Dursun’dan sonra bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe geçen sezonu Braga’da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Sporting'de olan Sloven golcü Andraz Sporar’ı transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli yöneticiler, 27 yaşındaki golcü için Portekiz kulübüyle masaya oturdu. Sporting'in da yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sporar için gelen tekliflere sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe, Portekiz kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sporar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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