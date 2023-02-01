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Spor

Fenerbahçe taraftarı Hakim Ziyech için harekete geçti: Kampanya başlattı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, İngiltere'den yıldız bir oyuncu için devreye girdiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli takımın taraftarları, PSG'ye transferi iptal olan Hakim Ziyech'in, kadroya katılması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:07 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakim Zieych'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Hakim Zieych'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Hakim Ziyech için Chelsea'ye fiyat sorduğu iddia edilmişti. Fakat 29 yaşındaki oyuncunun PSG'ye gitmek istediği için diğer teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenilmişti. Fransız kulübüyle anlaşan Ziyech'in transferi, Chelsea yüzünden suya düştü.


PSG'ye transfer olamayacak

Chelsea'nin, Hakim Ziyech'in transferi için gerekli belgeleri üç kez PSG'ye yanlış gönderdiği iddia edildi. PSG'de, PSG, Chelsea'yi Fransa Futbol Federasyonu'na şikayet etti ve transferi tamamlamak için ek süre istedi. Fransa Futbol Federasyonu yapılan incelemeler sonucunda PSG'nin başvurusunu reddetti. Yani Hakim Ziyech için PSG defteri kapandı.


Fenerbahçe taraftarı kampanya başlattı

Hakim Ziyech'in PSG'ye olan transferinin iptal olmasının ardından, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı. #ZiyechFenere etiketiyle paylaşımlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncunun transferini istiyor.


Bu sezon toplamda 15 karşılaşmada süre alan Ziyech, 1 asist yaptı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Hakim Zieych'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro.




#Fenerbahçe
#Hakim Ziyech
#PSG
1 saat önce
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Fenerbahçe taraftarı Hakim Ziyech için harekete geçti: Kampanya başlattı
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