Fenerbahçe taraftarı Hakim Ziyech için harekete geçti: Kampanya başlattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Hakim Ziyech için Chelsea'ye fiyat sorduğu iddia edilmişti. Fakat 29 yaşındaki oyuncunun PSG'ye gitmek istediği için diğer teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenilmişti. Fransız kulübüyle anlaşan Ziyech'in transferi, Chelsea yüzünden suya düştü.

Chelsea'nin, Hakim Ziyech'in transferi için gerekli belgeleri üç kez PSG'ye yanlış gönderdiği iddia edildi. PSG'de, PSG, Chelsea'yi Fransa Futbol Federasyonu'na şikayet etti ve transferi tamamlamak için ek süre istedi. Fransa Futbol Federasyonu yapılan incelemeler sonucunda PSG'nin başvurusunu reddetti. Yani Hakim Ziyech için PSG defteri kapandı.