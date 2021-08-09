Spor Vitor Pereira ve taraftar arasındaki taktik tartışması gündem oldu
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Vitor Pereira ve taraftar arasındaki 'taktik' tartışması gündem oldu

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı. Pereira, kendisine '4-4-2' oynaması yönünde istekte bulunan futbolsevere 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira taraftarla tartıştı: 4-4-2 isteğine tepki gösterdi
Vitor Pereira, Giresunspor maçında taraftarla tartıştı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Vitor Pereira ile bir taraftar arasında taktik tartışması yaşandı.

Pereira'nın 3'lü defans oynamasını istemeyen ve 4-4-2'yi tercih etmesini isteyen futbolsever, Portekizli teknik adama seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı kendisine taktik tavsiyesinde bulunan taraftara, susmasını işaret ederken 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek uyarılarda bulundu.

İşte Vitor Pereira ile taraftar arasında yaşanan o tartışmanın görüntüleri;

Vitor Pereira'dan taraftara 'işime karışma' tepkisi
OYNAT 00:23
Vitor Pereira'dan taraftara 'işime karışma' tepkisi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor maçında '4-4-2' oynamasını isteyen bir taraftara işine karışmaması yönünde uyardı ve tepkisini el kol hareketleriyle dile getirdi.

Giresunspor-Fenerbahçe maçında atılan golleri izlemek için;

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