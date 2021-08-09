Vitor Pereira ve taraftar arasındaki 'taktik' tartışması gündem oldu

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada Vitor Pereira ile bir taraftar arasında taktik tartışması yaşandı.
Pereira'nın 3'lü defans oynamasını istemeyen ve 4-4-2'yi tercih etmesini isteyen futbolsever, Portekizli teknik adama seslendi. Tecrübeli çalıştırıcı kendisine taktik tavsiyesinde bulunan taraftara, susmasını işaret ederken 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek uyarılarda bulundu.
İşte Vitor Pereira ile taraftar arasında yaşanan o tartışmanın görüntüleri;
Giresunspor-Fenerbahçe maçında atılan golleri izlemek için;
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golüyle Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiyor.@12numaraorg @Fenerbahce pic.twitter.com/HznSESKmo2
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golüyle Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiyor.@12numaraorg @Fenerbahce pic.twitter.com/HznSESKmo2— D-Smart Spor (@spor_smart) August 9, 2021
Fenerbahçe, Serdar Dursun'la farkı 2'ye çıkartıyor.@Fenerbahce @12numaraorg pic.twitter.com/3o735aNYU0
Fenerbahçe, Serdar Dursun'la farkı 2'ye çıkartıyor.@Fenerbahce @12numaraorg pic.twitter.com/3o735aNYU0— D-Smart Spor (@spor_smart) August 9, 2021