Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı farklı geçti (ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçından Arnavutluk ekibi Tirana’yı 4-0 yendi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan maça sarı-lacivertliler, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Mert Hakan ve Berisha 11’i ile başladı.
25. dakikada Lemos yerini Tisserand’a bıraktı. İkinci yarıda ise Mert Hakan-Crespo, Berisha-Valencia, Novak-Uğur Kaan, Osayi-Samuel-Burak, İrfan Can-Samatta, Gustavo-İsmail, Lincoln-Muhammed ve Bruma- Pelkas değişiklikleri yapıldı.
- Fenerbahçe’nin gollerini 9. dakikada Berisha, 52’de Novak, 84’de Pelkas ve 87’de Samatta attı. İlk maçında gol atan Lincoln dün de iyi performans gösterdi ve 2 asist yaptı.