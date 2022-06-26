Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı farklı geçti (ÖZET)

Dünya

Almanya'da havacılık sektörü 2 bin Türk işçi alacak

Personel sıkıntısı nedeniyle Lufthansa'nın, temmuz ve ağustos aylarında binden fazla uçuşu iptal ettiği belirtilirken, Alman havacılık endüstrisi, personel sıkıntısına karşı Türkiye'den 2 bin kişiyi Almanya'daki havalimanlarında geçici olarak istihdam etmek istiyor.