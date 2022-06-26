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Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı farklı geçti (ÖZET)

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk’un Tirana ekibini farklı mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Berisha, Novak, Pelkas ve Samatta atarken, Lincoln 2 asist yaptı. Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçının özetini izle
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçından Arnavutluk ekibi Tirana’yı 4-0 yendi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanan maça sarı-lacivertliler, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Bruma, İrfan Can, Lincoln, Mert Hakan ve Berisha 11’i ile başladı.

25. dakikada Lemos yerini Tisserand’a bıraktı. İkinci yarıda ise Mert Hakan-Crespo, Berisha-Valencia, Novak-Uğur Kaan, Osayi-Samuel-Burak, İrfan Can-Samatta, Gustavo-İsmail, Lincoln-Muhammed ve Bruma- Pelkas değişiklikleri yapıldı.

  • Fenerbahçe’nin gollerini 9. dakikada Berisha, 52’de Novak, 84’de Pelkas ve 87’de Samatta attı. İlk maçında gol atan Lincoln dün de iyi performans gösterdi ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe-Tirana hazırlık maçının özeti
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