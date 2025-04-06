Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.





Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.





Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski kimdir?

1977 doğumlu Polonyalı hakem Daniel Stefanski, uluslararası arenada FIFA kokartlı bir isim olarak tanınıyor. Polonya Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Stefanski, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında da deneyim kazanmış bir hakem. 47 yaşındaki Stefanski bu sezon toplamda 15 maçta VAR olarak görev yaptı.









Daniel Stefanski Süper Lig'de daha önce hangi maçlarda görev yaptı?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada görev yaptı. Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında görev yapan Stefanski, yine aynı hafta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında da VAR koltuğunda oturmuştu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçmiş; Trabzonspor ise Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişti.























