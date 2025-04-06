Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu: Daniel Stefanski

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu: Daniel Stefanski

Haber Merkezi
12:146/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu: Daniel Stefanski
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu: Daniel Stefanski

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi merak konusuydu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR koltuğunda Polonyalı Daniel Stefanski oturacak. Peki, Daniel Stefanski kimdir? Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Daniel Stefanski daha önce Süper Lig'de hangi karşılaşmalarda görev yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.


Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu.


Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski kimdir?

1977 doğumlu Polonyalı hakem Daniel Stefanski, uluslararası arenada FIFA kokartlı bir isim olarak tanınıyor. Polonya Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllardır görev yapan Stefanski, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında da deneyim kazanmış bir hakem. 47 yaşındaki Stefanski bu sezon toplamda 15 maçta VAR olarak görev yaptı.



Daniel Stefanski Süper Lig'de daha önce hangi maçlarda görev yaptı?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Daniel Stefanski bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada görev yaptı. Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında görev yapan Stefanski, yine aynı hafta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında da VAR koltuğunda oturmuştu. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçmiş; Trabzonspor ise Beşiktaş'a 2-1 kaybetmişti.







#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Daniel Stefanski

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçi zammı ne kadar olacak? Talep günlük 1800 lira: Memur zammı için de çerçeve olacak