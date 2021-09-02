Spor Fenerbahçede Vitor Pereiranın istediği bir transfer daha tamamlanıyor
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istediği bir transfer daha tamamlanıyor

Fenerbahçe, Max Meyer ve Mergim Berisha'nın transferlerinin ardından Vitor Pereira'nın istediği bir oyuncunun daha transferini sonuçlandırmak üzere.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Fabricio Bustos, Arjantin'in İndependiente takımında forma giyiyor.

Transferin son günlerdeki hareketli takımı Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla sürüyor. Son olarak Mergim Berisha ve Max Meyer'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertli ekip, sağ bek konusunda da girişimlerini hızlandırmış durumda.

Sağ bek bölgesi için düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alan Fabricio Bustos için girişimlerini uzun süredir sürdüren sarı-lacivertli ekip, Independiente'ye son olarak 2.5 miyon Euro teklif etti.

Oyuncu için ilk olarak 4 milyon Euro talep eden Independiente'nin ise yapılan pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2022'de sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Independiente kulübünün transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında.

  • Bustos, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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