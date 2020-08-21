Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarındaysa Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos var.

Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile 1.8 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler Uruguaylı oyuncuyla daha önce el sıkışmıştı.

Başkan transferi açıklamıştı

Las Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Barcelona'yı reddetti

Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan açıkladı: Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştık Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İspanya'da buldu. Sarı-lacivertliler Urugaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı.Las Palmas Başkanı Miguel Angel, düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söyledi. Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullandı.Barcelona'yı reddettiğini açıklamıştıLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?Galeri: Fenerbahçe'de oyunculara yapılan test sonuçları herkesi şaşırttı

Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir? Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos ile anlaştı.La Provincia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağına yer verildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.Ayrıca Las Palmas Başkanı Miguel Angel'de düzenlenen basın toplantısında, Mauricio Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.Barcelona'yı reddettiğini söylemiştiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.Mauricio Lemos kimdir?28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Mauricio Lemos'u aşağıdaki linkten izleyebilirsinizFenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafıFenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Mauricio Lemos;