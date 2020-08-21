Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşma sağladı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper arayışında mutlu sona ulaşmak üzere. Daha önce Las Palmas Başkanı Miguel Angel, Fenerbahçe ile Mauricio Lemos konusunda anlaştıklarını ifade etmişti. Sarı-lacivertliler artık Lemos için gün sayıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler stoper bölgesine yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarındaysa Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos var.
Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe Mauricio Lemos için Las Palmas ile 1.8 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler Uruguaylı oyuncuyla daha önce el sıkışmıştı.
Başkan transferi açıklamıştı
Las Palmas Başkanı Miguel Angel, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen basın toplantısında Lemos'un Fenerbahçe'ye gideceğini söylemişti..Lemos, "Prensipte anlaşma sağladık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce Barcelona'yı reddetti
Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.
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