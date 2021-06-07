Fenerbahçe Sloven golcünün peşinde: Andraz Sporar

Fenerbahçe geçen sezon Braga’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon’da olan Sloven forvet Andraz Sporar’ı gündemine aldı. Braga, Sporar’ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını iletirken, Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim de Sloven futbolcuyu kadroda düşünmüyor.
Görüşmeler devam ediyor
Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe de 27 yaşındaki Slovak futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
29 maçta, 6 gol ve 4 asistle oynadı
Sporar geride bıraktığımız sezonda 29 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Toplamda ise 41 resmi maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.
Record: En ciddi aday Fenerbahçe
Portekiz’in önde gelen gazetelerinden Record da Fenerbahçe’nin Andraz Sporar’a ilgisini sayfalarına taşıdı. Record gazetesi, Sporting Lizbon’un kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Andraz Sporar’a en ciddi ilgiyi gösteren takımın Fenerbahçe olduğunu kaydetti.
Cornelius için görüşmeler sürüyor
Forvet transferi için bir diğer aday Parma’da forma giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius. Fenerbahçe, 1.93 boyundaki golcü futbolcuyu Atalanta’dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile temasa geçti. İtalyan ekibi, Danimarkalı forveti 7 milyon euroya satmaya sıcak bakıyor.
- Sarı-lacivertliler, Cornelius ve menajeriyle bir görüşme yaptı. Fenerbahçe’nin Cornelius’a cazip bir teklif sunduğu, futbolcunun da olumlu yaklaştığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin Cornelius için bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu aşan yıllık ücret önerdi. Cornelius geride kalan sezonda 30 maçta 1 gol ve 5 asistle oynadı.
Sağ beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Aleix Vidal ile temasa geçerek teklifini sundu.https://t.co/RjNUUXa1lG
Sağ beke transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Aleix Vidal ile temasa geçerek teklifini sundu.https://t.co/RjNUUXa1lG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 6, 2021