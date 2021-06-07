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Fenerbahçe Sloven golcünün peşinde: Andraz Sporar

Portekiz basını, Sporting Lizbon’un kadroda düşünmediği 27 yaşındaki Sloven golcü Andraz Sporar'a en ciddi ilgiyi gösteren takımın Fenerbahçe olduğunu yazdı. Sarı-lacivertliler, Andraz Sporar’ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe transfer haberleri: Sloven golcü Andraz Sporar gündemde
Andraz Sporar, 29 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe geçen sezon Braga’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sporting Lizbon’da olan Sloven forvet Andraz Sporar’ı gündemine aldı. Braga, Sporar’ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını iletirken, Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim de Sloven futbolcuyu kadroda düşünmüyor.

Görüşmeler devam ediyor

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe de 27 yaşındaki Slovak futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

29 maçta, 6 gol ve 4 asistle oynadı

Sporar geride bıraktığımız sezonda 29 lig maçında 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Toplamda ise 41 resmi maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.

Record: En ciddi aday Fenerbahçe

Portekiz’in önde gelen gazetelerinden Record da Fenerbahçe’nin Andraz Sporar’a ilgisini sayfalarına taşıdı. Record gazetesi, Sporting Lizbon’un kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Andraz Sporar’a en ciddi ilgiyi gösteren takımın Fenerbahçe olduğunu kaydetti.

Cornelius için görüşmeler sürüyor

Forvet transferi için bir diğer aday Parma’da forma giyen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius. Fenerbahçe, 1.93 boyundaki golcü futbolcuyu Atalanta’dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma ile temasa geçti. İtalyan ekibi, Danimarkalı forveti 7 milyon euroya satmaya sıcak bakıyor.

  • Sarı-lacivertliler, Cornelius ve menajeriyle bir görüşme yaptı. Fenerbahçe’nin Cornelius’a cazip bir teklif sunduğu, futbolcunun da olumlu yaklaştığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin Cornelius için bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu aşan yıllık ücret önerdi. Cornelius geride kalan sezonda 30 maçta 1 gol ve 5 asistle oynadı.

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