Fenerbahçe Stiven Mendoza için harekete geçti

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’de Fransa Ligue 2’ye düşen Amiens forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Stiven Mendoza gündeme geldi. Amiens, Ligue 2’e düşmesi nedeniyle 28 yaşındaki kanat oyuncusu da ayrılmak istiyor.

Porto'da Mendoza'yı istiyor

Sarı-lacivertiller Porto’nun da gündemindeki Mendoza için elini çabuk tutmak istiyor. Fenerbahçe bu transfer için harekete bile geçti. Ocak 2018’de Corinthians’tan 1 milyon euroya transfer edilen oyuncu, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda yer buldu.

Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;

Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven MendozaLe 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.Stiven Mendoza kimdir?27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktıFenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu