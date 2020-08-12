Vedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. İtalyan kulübü bonuslarla 20 milyon euro bonservis bedeli önerirken, sarı- lacivertli yönetim ise bir sonraki satıştan pay almak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Vedat Muriqi de Lazio’da oynamak istiyor. İtalya Serie A’nin kendisine en uygun lig olduğunu düşünen Kosovalı golcü, iki kulübün anlaşması durumunda Lazio’nun teklifini değerlendirmek istiyor.

Cisse ile 1 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Vedat Muriqi’in takımdan ayrılması halinde Alanyaspor’dan Erol Bulut’un eski oyuncusu Papiss Cisse’nin transferi için harekete geçecek. Sarı- lacivertliler, bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle 1 yıllık bir sözleşme yapmayı planlıyor.

Famara Diedhiou iddası

İngiliz basını ise F.Bahçe’nin, Vedat Muriqi’nin yerini Championship ekiplerinden Bristol City’den Famara Diedhiou ile doldurmayı planladığını öne sürdü. 27 yaşındaki Senegalli forvetin 1 yıl sözleşmesi kalmasının transferi kolaylaştırdığı kaydedildi. Diedhiou, bu sezon 44 maçta 14 golle takımının en skoreri olurken, toplamda ise 124 maçta 41 gol attı.

Beşiktaş'a Alman golcü: Erdal Torunoğulları menajeriyle görüştü Burak Yılmaz’ın ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlıların gündemine aldığı isimlerle görüşmeler yapıyor. Beşiktaş, Alanyaspor’dan Papiss Cisse ve Kasımpaşa’dan Koita’nın yanı sıra Alman golcü Sandro Wagner’in menajeri Felix Frey’le görüştü.Çin’in Tianjin Teda takımından ayrılan ve boşta olan golcü futbolcu Wagner için Beşiktaş ilk teması sağladı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, bu transferi 10 Ağustos’a kadar bitirmeyi hedefliyor.Çin’e transfer olduğu ilk dönemde beklentinin altında kalan Wagner, daha sonra çıktığı 15 maçta 12 gol atmıştı.Cisse ve Koita gündemdeÖte yandan sezonu Basel’de tamamlayan Ricky vanWolfswinkel, Beşiktaş’a önerilirken, teknik direktör Sergen Yalçın daha önce beyin sarsıntısı geçiren bu futbolcuyu veto etti.Siyah-beyazlılar, Cisse konusunda ise önemli bir yol kat ederken, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Koita konusunda ise acele edilmiyor.Savunma tamamTransfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak kadrosuna Fabrice N’Sakala’yı kattı. Demokratik Kongolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, aynı takımdan Welinton için de temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş’ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Brezilyalı stoper için Alanyaspor ile takas konusunda anlaştı. Takasta kullanılacak isim ise Fatih Aksoy olacak. Beşiktaş yönetimi, Fatih’in sözleşmesini uzatıp 2 yıllığına kiralamayı düşünürken, Alanyaspor ise genç oyuncunun bonservisini istiyor.Öte yandan Beşiktaş, N’Sakala’ya yıllık 800 bin euro ödeyecek. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu için imza parası ve bonservis ödenmeyecek.Beşiktaş'ta 2 isim tamam, sıra kaledeGaleri: Sergen Yalçın geleceğin takımını kuruyor: Listesinde iki isim var