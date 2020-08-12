Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi giderse yerine Papiss Cisse ya da Famara Diedhiou gelecek
Vedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou
Fenerbahçe, Lazio’ya gitmesi beklenen Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in alternatiflerini belirledi. Sarı-lacivertliler, Muriqi’in yerini Alanyasporlu Papiss Cisse ya da Bristol City’den Famara Diedhiou’dan birini transfer ederek doldurmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. İtalyan kulübü bonuslarla 20 milyon euro bonservis bedeli önerirken, sarı- lacivertli yönetim ise bir sonraki satıştan pay almak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Vedat Muriqi de Lazio’da oynamak istiyor. İtalya Serie A’nin kendisine en uygun lig olduğunu düşünen Kosovalı golcü, iki kulübün anlaşması durumunda Lazio’nun teklifini değerlendirmek istiyor.
Cisse ile 1 yıllık sözleşme
Fenerbahçe, Vedat Muriqi’in takımdan ayrılması halinde Alanyaspor’dan Erol Bulut’un eski oyuncusu Papiss Cisse’nin transferi için harekete geçecek. Sarı- lacivertliler, bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle 1 yıllık bir sözleşme yapmayı planlıyor.
Famara Diedhiou iddası
İngiliz basını ise F.Bahçe’nin, Vedat Muriqi’nin yerini Championship ekiplerinden Bristol City’den Famara Diedhiou ile doldurmayı planladığını öne sürdü. 27 yaşındaki Senegalli forvetin 1 yıl sözleşmesi kalmasının transferi kolaylaştırdığı kaydedildi. Diedhiou, bu sezon 44 maçta 14 golle takımının en skoreri olurken, toplamda ise 124 maçta 41 gol attı.
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