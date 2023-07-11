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Spor

Fenerbahçe transferi açıkladı: Umut Nayir imzayı attı

Fenerbahçe'de Umut Nayir transferi resmiyet kazandı. Sarı-Lacivertliler, milli forvet Umut Nayir'i transfer ettiğini açıkladı.

20:31 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Umut Nayir

Umut Nayir

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Umut Nayir'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

2+1 yıllık kontrat yapıldı

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Umut Nayir'in sağlık kontrolünden de geçirildiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Kulübümüzün yeni transferi Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

En çok yerli futbolcu oldu

Geride bıraktığımız sezon kiralık formasını giydiği Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Nayir, ligde 17 gol 3 asistlik katkı vermişti.

30 yaşındaki Umut Nayir, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun en çok gol atan yerli futbolcusu unvanını almıştı.

Deneyimli forvet daha önce Beşiktaş forması da giymişti.



#Umut Nayir
#Fenerbahçe
#transfer
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