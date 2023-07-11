Fenerbahçe transferi açıkladı: Umut Nayir imzayı attı

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe, Umut Nayir'in sağlık kontrolünden de geçirildiğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Kulübümüzün yeni transferi Umut Nayir, sağlık kontrolünden geçti. İlk olarak kan tetkikleri yapılan milli oyuncu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Golcü oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.