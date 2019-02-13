UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe tur ateşini yaktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Kadıköy’de ağırladığı Rus ekibi Zenit’i uzun süredir suskun olan golcüsü Slimani’nin attığı golle yenmeyi başardı. Kaleci Harun’un penaltı kurtardığı maçta sarı-lacivertliler, avantajlı bir skor elde ederken rövanş karşılaşması 21 Şubat’ta Rusya’da oynanacak.

Ergün Balcı Yeni Şafak
Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Kadıköy’de ağırladığı Rus ekibi Zenit’i 1-0 yenerek 21 Şubat’ta deplasmanda oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Sarı-lacivertli temsilcimize galibiyeti getiren golü Islam Slimani kaydetti. Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, ilk yarının sonlarına doğru harika bir refleksle penaltı kurtararak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Kadıköy’de oynadığı 4. maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, Rusya temsilcilerine karşı iç sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertli taraftarların desteğini alarak karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 21. dakikada Valbuena’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sadık’ın kafasından seken topu altıpasın içinde önünde bulan Slimani’nin şutu ağlarla buluştu: 1-0. 26’da ceza sahası önünde Eljif’in Moses’la yaptığı verkaçın ardından çektiği sert şutu Lunev güçlükle çeldi. 41. dakikada gelişen Zenit atağında Mehmet Topal’ın, Sebastian Driussi’ye ceza sahası içinde yaptığı hareketin ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 44’te topun başına geçen Robert Mak’ın şutuna harika bir refleksle müdahale eden Harun üst direğe çarpan topu ikinci hamlede kontrol etmeyi başardı. 56’da Isla’nın sağdan ortasında Eljif’in gelişine çektiği şutu Lunev direk dibinde kontrol etti. 77’de Mak’ın sağdan kullandığı kornerde Dzyuba’nın kafa vuruşunda Harun Tekin topa rahat sahip oldu.

  • Mehmet Ekici şoku
  • F.Bahçe’nin Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici’nin bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Konya maçında oynamayacak oyuncu, Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. F.Bahçe Kulübü, Ekici’nin son durumu ile ilgili yaptığı paylaşımda, Kayseri maçında Şamil Cinaz’ın tecrübeli futbolcunun bileğine bastığı pozisyonun fotoğrafını kullanarak göndermede bulundu. Bu arada dünkü maça 11’de başlayacak Tolfgay Arslan ısınırken sakatlanınca kadrodan çıkarıldı ve yerine Eljif oynadı.
  • Slimani 67 gün sonra
  • Fenerbahçe’nin Cezayirli santrforu İslam Slimani, 67 gün sonra gol attı. Performansıyla çok eleştirilen Slimani, Zenit karşısında sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 1’er gol atan Slimani, UEFA Avrupa Ligi’ndeki gol sayısını ise 3’e yükseltti. Bu arada F.Bahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 3. kez sarı kart gören Isla, rövanş maçında oynamayacak.
  • 25 penaltıdan 11’ini kurtardı
  • Sakatlığını atlatan kaleci Harun Tekin 50 gün sonra formasına kavuştu. Son maçını 24 Aralık’ta Süper Lig’deki Antalya karşısında oynayan tecrübeli kaleci, Zenit maçında yine bir penaltı kurtararak günün yıldızlarından biri oldu. 44. dakikada Robert Mak’ın penaltı vuruşunda gole izin vermeyen Harun, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki son 25 penaltının 11’ini kurtarmış oldu.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın resmen istifasını sunacak
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yarın resmen istifasını sunacak

Günlerdir herkesin hedefindeki isim olan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını vereceğini açıkladı.Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy ve Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Ümit Öztürk'ün performansı taraftarlar tarafından hedefteki isim olarak gösterilen MHK Başkanı Namoğlu, görevinden istifa etti.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;"Henüz istifa etmedim. Yarın tüm görevlendirmeleri yaptıktan sonra istifamı sunacağım. Devlette süreklilik esastır. Görevimizi yaptıktan sonra bırakacağız. Yarın öğleden sonra istifa dilekçemi resmi makamlara ileteceğim. Sonrasında gerekli açıklamayı yapacağım.""Ayrılacağımı açıkladım. İstifamı yarın TFF’ye vereceğim. Henüz istifa etmedim. Bu haftaki hakem atamalarını yaptıktan sonra arkadaşlarımızla istifa edeceğiz. Vicdanen dürüstçe görev yaptığımızı düşünüyorum. İstifa kararının ardından gerekli açıklamaları yapacağım."MHK Başkanlığı için son günlerde Kuddusi Müftüoğlu'nun ismi geçiyordu. TFF, yapacağı toplantıyla konu ile ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.Yusuf Namoğlu bırakıyor MHK başkanlığı için 3 aday

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