Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi saat 15.30'da başlayacak.
32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Konferans gruplarını ikinci tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan, Beşiktaş ise 3. torbadan katılacak.
Konferans Ligi'nde grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Konferans Ligi'nin finali, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.