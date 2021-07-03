Fenerbahçe ve Trabzonspor Cezayirli futbolcunun peşinde

Transfermarkt'ın bilgilerine göre Zinedine Ferhat'ın güncel bonservis değeri 8 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, aynı futbolcunun peşine düştü. Her iki kulüpte Fransa Ligue 2'ye düşen Nimes'ın, 28 yaşındaki Cezayirli futbolcusu Zinedine Ferhat'ı istiyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde, küme düşen takımından ayrılmak isteyen Ferhat'ı Marsilya ve Saint-Etienne başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de takip ediyor. Ayrıca Fenerbahçe ve Trabzonspor da, Cezayirli futbolcu için devreye girmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

Üst düzey bir kulüpte oynamak isteyen Zinedine Ferhat'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligue 1'de 33 maçta, 6 gol ve 10 asistle oynadı.

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Zinedine Ferhat kimdir?

1 Mart 1993 yılında Cezayir'de doğan Zinedine Ferhat'ı Trabzonspor ve Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Ferhat daha sonra 1 Temmuz 2016 yılında Le Havre'ye transfer oldu. Burada 118 maçta, 13 gol ve 38 asistle oynayan Zinedine Ferhat, 2019 yılında bedelsiz olarak Nimes'a transfer oldu. 61 kez Nimes forması giyen Zinedine Ferhat, 9 gol ve 15 asistle takımına katkı sağladı. Sağ ayağını kullanan Cezayirli futbolcu, orta sahanın sağında görev yapıyor. Zinedine Ferhat aynı zamanda sağ kanat ve on numara olarak da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Nimes Olympique forması giyen Zinedine Ferhat'ın peşinde.



Üst düzey bir kulüpte oynamak isteyen 28 yaşındaki oyuncuyu, Marsilya ve Saint-Etienne başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de takip ediyor. pic.twitter.com/Lz89k7GeYi — Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) July 3, 2021

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Zinedine Ferhat'ın oynadığı karşılaşmalardan bir bölüm;