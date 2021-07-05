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Fenerbahçe Vitor Pereira yönetimindeki ilk çalışmasını Topuk Yaylası'nda yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmasını, 5 yıl sonra kulübe dönen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe Vitor Pereira yönetimindeki ilk çalışmasını Topuk Yaylasında yaptı
Vitor Pereira Fenerbahçe'de ilk idmanını gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe, burada topbaşı yaptı.

Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Vitor Pereia yönetimindeki ilk antrenmanının 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Fiziksel idman yerine toplu idmanı tercih etti

Portekizli teknik adam, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yaptı. Ardından topla ısınma ile başlayan antrenman, dar alanda minyatür kaleli oyun ile sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Pereira'nın ilk idmanında taktik çalışması ve bununla ilgili futbolculara uyarılarda bulunması dikkat çekti.

Vitor Pereira, uzun süre takımla ayağa pas çalışması yaptırdı.
Vitor Pereira, uzun süre takımla ayağa pas çalışması yaptırdı.

  • Sarı-lacivertli ekipte, milli takımlarda bulunan yerli oyuncuların çarşamba günü takıma dahil olacakları, yabancı oyuncuların ise daha sonrasında kampa katılacağı öğrenildi. Öte yandan hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar da idmana katılmadı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

Pereira yardımcılarıyla birlikte geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yardımcısı ile takımın başında yer aldı. Pereira, yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio ile Topuk Yaylası'nda takımla ilk antrenmanına çıktı.

Volkan Demirel izinli

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, Topuk Yaylası kampında yer almadı. Özel sebeplerden dolayı izin alan Volkan Demirel'in ilerleyen günlerde kampa geleceği ifade edildi.

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