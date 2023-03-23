Fenerbahçe-Zenit arasında oynanan maçta gerginlikler yaşandı

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan hazırlık maçında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Tribünlerde gerginlik sahaya da yansıdı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Zenitli Bakaev saha içerisinde karşı karşıya geldi. Bakaev'in el hareketleri sonrasında sinirlenen Mert Hakan, Rus futbolcunun üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.