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Spor

Fenerbahçe-Zenit arasında oynanan maçta gerginlikler yaşandı

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan hazırlık maçında iki takım taraftarları birbirine girdi. Tribünlerde çıkan kavga sahaya da yansıdı. Mert Hakan Yandaş ile Bakaev arasında gerginlik yaşandı.

20:45 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Görüntü S Sport'tan alınmıştır.

Görüntü S Sport'tan alınmıştır.

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan hazırlık maçında iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Tribünlerde gerginlik sahaya da yansıdı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Zenitli Bakaev saha içerisinde karşı karşıya geldi. Bakaev'in el hareketleri sonrasında sinirlenen Mert Hakan, Rus futbolcunun üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının müdahalesiyle olayların büyümesi engellendi.

Öte yandan Serdar Dursun, Bakaev'in saha içi tahriklerine daha fazla dayanamayıp Zenit yedek kulübesine 'bu oyuncuyu değiştirin' şeklinde işaretlerde bulundu.

İşte yaşananlar;

#Fenerbahçe
#Zenit
#Mert Hakan Yandaş
31 dakika önce
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