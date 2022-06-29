Fenerbahçe'de Alberth Elis iddiası

Geçen sezonu 2. sırada bitirerek ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe'de, bugün ortaya sürpriz bir isim atıldı.

Fenerbahçe talip oldu

İngiliz basınında yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, Bordeaux forması giyen Albert Elis'e talip olduğu iddia edildi. 26 yaşındaki Honduraslı futbolcuyla Fenerbahçe'nin dışında, West Ham United ve Leeds United'ın da talip olduğu belirtildi.

Alberth Elis, bu sezon Bordeaux formasıyla çıktığı 21 maçta 9 gol atarken 1 de asist katkısında bulundu.