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Spor

Fenerbahçe'de Berisha ve Samatta bonservisiyle satılacak

Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen ve başka takımlara kiralanan Mergim Berisha ve Mbwana Samatta ile yollar ayrılıyor. Sarı-lacivertliler, bu iki oyuncuyu bonservisleriyle gönderecek.

Haber Merkezi
12:44 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Samatta bu sezon 32 maçta 6 gol ve 1 asistle oynarken, Berisha ise 23 maçta 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Samatta bu sezon 32 maçta 6 gol ve 1 asistle oynarken, Berisha ise 23 maçta 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler kadrodan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte, takımdan kiralık olarak gönderilen Mergim Berisha ve Mbwana Samatta ile yollar tamamen ayrılacak. Kulüp, bu iki oyuncudan 8 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.


Satın alma opsiyonu kullanılacak

Fenerbahçe yönetiminin sezon basında kiralık gönderdiği golcüler Mergim Berisha ve Mbwana Samatta ile de yollar ayrılacak. Augsburg, gösterdiği performansla Almanya Milli Takımı'ndan da davet alan Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Alman oyuncu, kariyerini de ülkesinde sürdürmek istiyor.


Belçika ekibi Genk de performansından memnun olduğu, ancak satın alma opsiyonu bulunmayan Samatta için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-lacivertliler, Samatta'nın bonservisi için 4 milyon Euro istiyor. Genk'in bu rakama sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.







#Fenerbahçe
#Berisha
#Samatta
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