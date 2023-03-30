Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde hücum hattı ise sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Valencia'nın durumuna göre şekillenecek. Ekvadorlu golcü oynarsa hücum hattı Valencia-Joao Pedro ikilisinden oluşacak. Hücum ikilisinin arkasında ise Emre Mor ya da Rossi'nin oynaması bekleniyor. Valencia'nın riske edilmemesi durumunda ise hücumda tek isim Joao Pedro olacak ve Rossi destek verecek. Bu ikilinin arkasında Emre Mor ya da İrfan Can Kahveci görev alacak.