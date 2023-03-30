Sezonun ilk devresinde oynanan derbi 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.
Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor. Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Pazar günü saat 20.30'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus dörtlü savunmada karar kıldı.
Planını bu doğrultuda yapan tecrübeli teknik adamın, 4-3-3 dizilişiyle takımını sahaya çıkarmayı planladığı gelen haberler arasında. Jesus, stoper merkezde Szalai'nin yanı sıra Samet Akaydın'a görev verecek. Ferdi Kadıoğlu sol beke geçecek, sağ bekte ise Osayi Samuel görev alacak. Ön liberoda Wllian Arao, 8 numarada İsmail Yüksek görev yapacak.
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş derbisinde hücum hattı ise sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Valencia'nın durumuna göre şekillenecek. Ekvadorlu golcü oynarsa hücum hattı Valencia-Joao Pedro ikilisinden oluşacak. Hücum ikilisinin arkasında ise Emre Mor ya da Rossi'nin oynaması bekleniyor. Valencia'nın riske edilmemesi durumunda ise hücumda tek isim Joao Pedro olacak ve Rossi destek verecek. Bu ikilinin arkasında Emre Mor ya da İrfan Can Kahveci görev alacak.