Fenerbahçe'de Dzeko'nun partneri Marko Arnautovic: Görüşmeler başladı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet hattı için transfer ettiği Edin Dzeko'nun ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Bologna'nın Avusturyalı oyuncusu Marko Arnautovic'i gündemine aldığı ifade edildi. Yöneticilerin, 34 yaşındaki futbolcu ve temsilcisiyle temasa geçtiği de ifade edildi.





Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Amautovic'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı, Bologna'nın da 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Avusturyalı oyuncu ile sunulacak teklife göre yollarını ayırabileceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi ise tecrübeli golcü için yüksek bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor. Arnautovic, Bologna formasıyla bu sezon 23 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





Dennis Man önerildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları forvet hattıyla da sınırlı kalmayacak. İtalya Serie B ekibi Parma'nın sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ın Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunun şartlarını değerlendirmeye aldı. Yöneticiler, Dennis Man'in menajeri Gigi Becali ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi. 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Rumen futbolcu, sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamladı. Fenerbahçe yönetimi geçen sezon devre arasında Parma'dan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi transfer etmiş, ancak 22 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinden çıkamamıştı.





Vladimir Bradonjic'e takip

Fenerbahçe yönetimi bir yandan yıldız isimleri gündemine alırken, diğer yandan gelecek vadeden oyuncuları takip ediyor. Sarı-lacivertliler, Yunanistan 2. Lig ekibi PAOK Saloniki B takımından sol kanat oyuncusu Vladimir Bradonjic'i takip ediyor. 1 yıl daha sözleşmesi olan 23 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu 20 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.











