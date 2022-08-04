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Fenerbahçe'de Enzo Copetti sesleri

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Arjantin'in Racing Club takımının formasını giyen 26 yaşındaki santrafor Enzo Copetti'yi gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Enzo Copetti sesleri
Enzo Copetti'nin güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Golcü bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler, listesine sürpriz bir isim ekledi.

Copetti Fenerbahçe'ye önerildi

Arjantin'in Racing Club takımının formasını giyen 26 yaşındaki santrafor Enzo Copetti, Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un karar vermesi beklenirken, Portekizli hocanın kararına göre hareket edilecek.

  • Bu sezon takımıyla 32 karşılaşmada süre alan Arjantinli oyuncu, 16 gol ve 3 asistle oynadı. Enzo Copetti'nin takımıyla olan sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

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