Fenerbahçe'de forvete 3 aday

Forvete transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ün Sırp golcüsü Pesic’e transfer izni vermemesi üzerine alternatiflere yöneldi. Gündemde Seferovic, Tiquinho ve Morelos olmak üzere 3 golcü isim var.

Benfica’nın İsviçreli golcüsü Seferovic için temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Benfica’nın Seferovic için 2 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra 7 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu istediği belirtildi.

Olimpiakos, Brezilyalı golcüsü Tiquinho Soares için 5 milyon Euro bonservis talep ederken, Glasgow Rangers Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos için 6 milyon Euro istedi.

SPOR Konan için resmi açıklama: Fenerbahçe ile anlaştık