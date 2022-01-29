Spor Fenerbahçede forvete 3 aday
TRANSFER

Fenerbahçe'de forvete 3 aday

Golcü sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe; Seferovic, Tiquinho ve Morelos'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin transferi için nabız yokladığı 3 oyuncunun maliyeti de belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede forvete 3 aday
(Soldan sağa) Morelos, Tiquinho, Seferovic

Forvete transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ün Sırp golcüsü Pesic’e transfer izni vermemesi üzerine alternatiflere yöneldi. Gündemde Seferovic, Tiquinho ve Morelos olmak üzere 3 golcü isim var.

Benfica’nın İsviçreli golcüsü Seferovic için temasa geçen Fenerbahçe, golcü futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Benfica’nın Seferovic için 2 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra 7 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu istediği belirtildi.

Olimpiakos, Brezilyalı golcüsü Tiquinho Soares için 5 milyon Euro bonservis talep ederken, Glasgow Rangers Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos için 6 milyon Euro istedi.

Konan için resmi açıklama: Fenerbahçe ile anlaştık
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Konan için resmi açıklama: Fenerbahçe ile anlaştık

Pesic için resmi açıklama: "Satmıyoruz"
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Pesic için resmi açıklama: "Satmıyoruz"
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