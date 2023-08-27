Fenerbahçe'de forvete Jovic

Michy Batshuayi'nin yerine Luka Jovic düşünülüyor.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten teklifler alan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın forvet adaylarıyla görüşmelerde bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Sırp golcü Luka Jovic için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ve oyuncunun temsilcisiyle temasa geçti. Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Luka Jovic ayrılmak istiyor. Fiorentina, Jovic'i satarsa bonservis bedelinin yarısını Real Madrid'e verecek.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maçta 13 gol atıp 6 asist kaydeden Sırp yıldız, 2019 yılında Real Madrid'e 63 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Luis Muriel de listede.
Atalanta, 1 yıl sözleşmesi kalan Muriel'in satışına sıcak bakarken, Kolombiyalı golcü kendisini isteyen Roma'yı bekliyor.
Norveçli kanat King'i satış listesine koyan Fenerbahçe'de bu mevkiye de skorer bir isim aranıyor.
Yönetim, Livakovic'in Dimano Zagreb'teki takım arkadaşı Dario Spikic için kulübüyle temasa geçti. Oyuncu için 5 milyon euro isteyen Dinamo Zagreb'e 3 milyon euro teklif edildi.