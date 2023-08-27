Fenerbahçe'de forvete Jovic

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten teklifler alan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın forvet adaylarıyla görüşmelerde bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Sırp golcü Luka Jovic için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ve oyuncunun temsilcisiyle temasa geçti. Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Luka Jovic ayrılmak istiyor. Fiorentina, Jovic'i satarsa bonservis bedelinin yarısını Real Madrid'e verecek.

Fenerbahçe'de bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Luis Muriel de listede.

Norveçli kanat King'i satış listesine koyan Fenerbahçe'de bu mevkiye de skorer bir isim aranıyor.

Yönetim, Livakovic'in Dimano Zagreb'teki takım arkadaşı Dario Spikic için kulübüyle temasa geçti. Oyuncu için 5 milyon euro isteyen Dinamo Zagreb'e 3 milyon euro teklif edildi.