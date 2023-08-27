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Spor

Fenerbahçe'de forvete Jovic

Avrupa'dan transfer teklifleri alan Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışına giren sarı-lacivertli yöneticiler, Fiorentina ile sorunlar yasayan Sırp golcü Jovic ve İtalyan ekibi ile temasa geçti.

09:18 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Michy Batshuayi'nin yerine Luka Jovic düşünülüyor.

Michy Batshuayi'nin yerine Luka Jovic düşünülüyor.

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın yanı sıra Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten teklifler alan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın forvet adaylarıyla görüşmelerde bulunuyor.


Sarı-lacivertliler, Sırp golcü Luka Jovic için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ve oyuncunun temsilcisiyle temasa geçti. Fiorentina'da UEFA Konferans Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Luka Jovic ayrılmak istiyor. Fiorentina, Jovic'i satarsa bonservis bedelinin yarısını Real Madrid'e verecek.


Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maçta 13 gol atıp 6 asist kaydeden Sırp yıldız, 2019 yılında Real Madrid'e 63 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.




Muriel adaylar arasında

Fenerbahçe'de bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Luis Muriel de listede.


Atalanta, 1 yıl sözleşmesi kalan Muriel'in satışına sıcak bakarken, Kolombiyalı golcü kendisini isteyen Roma'yı bekliyor.




King'in yerine Spikic gündemde

Norveçli kanat King'i satış listesine koyan Fenerbahçe'de bu mevkiye de skorer bir isim aranıyor.


Yönetim, Livakovic'in Dimano Zagreb'teki takım arkadaşı Dario Spikic için kulübüyle temasa geçti. Oyuncu için 5 milyon euro isteyen Dinamo Zagreb'e 3 milyon euro teklif edildi.






#Fenerbahçe
#Luka Jovic
#Fiorentina
#Michy Batshuayi
23 dakika önce
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