Fenerbahçe'de yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki Nordsjaelland ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kadro krizi yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın UEFA'ya bildirdiği 23 kişilik listede 7 futbolcu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. 4 futbolcu da listede yer almadığı için takımlarım yalnız bırakacak.





Fred riske edilmeyecek





Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Serdar Aziz, Becao, Djiku ve Mert Hakan kadroda yok. Zajc'ın durumu ise bugünkü son kontrolden sonra belli olacak. Sakatlığım atlatarak takımla çalışmalara başlayan Fred ise henüz hazır olmadığı için riske edilmeyecek. Fatih Karagümrük maçında baldırına darbe alan Ferdi'nin de Nordsjaelland maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Sakat futbolcuların yanı sıra Samet, Mert Müldür, Bartuğ ve Emre Mor da UEFA listesinde yer almıyor.





Yusuf Yine İlk Onbirde





Sarı-lacivertli takınım stoperleri Serdar, Becao ve Djiku sakatlıkları, Samet de UEFA listesine bildirilmediği için kadroda yer almayacak. 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçının ardından Nordsjaelland karşısında da ilk 11'de görev alacak. Stoperde Yusuf'un yanında ise orta sahadan Crespo ya da İsmail'den biri oynayacak. Ferdi'nin yokluğunda da sol beke Oostervvolde geçecek. Crespo stoperde görev yapması halinde kanatlarda görev yapan İrfan Can Kahveci'nin ise 8 numarada, Cengiz'in de orta sahada oynayabileceği öğrenildi.





Altyapıdan 6 isim kadroda





Fenerbahçe'de eksiklerin fazla olması nedeniyle altyapıdan 6 oyuncu kadroya dahil edilecek. Altyapı oyuncularından Furkan Onur Akyüz, Yusuf Akçiçek, Ahmet Necat Aydın, Efekan Karayazı, Muhammet Imre ve Kaan Akyazı'nın Nordsjaelland maçı kadrosuna dahil olması bekleniyor.





Avrupa golcüsü Batshuayi yine ilk on birde





Lig maçlarında yedek soyunan ve suskun olan Batshuayi, attığı 4 golü de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında kaydetti. Batshuayi, Nordsjaelland maçında gol atarak Avrupa maçlarındaki istatistiğini sürdürmek istiyor. Belçikalı golcü, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar Avrupa kupası maçlarında 7 kez fileleri havalandırdı. Dirk Kuyt ve Fernandao'yu yakalayan Batshuayi 1 gol atarsa Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncular listesinde Valencia'yı yakalayacak.





Sentetik çim ve hava endişesi





Fenerbahçe'yi yarın Danimarka'da alışık olmadığı bir saha zemini ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Nordsjaelland ile suni çimde mücadele edecek. Fenerbahçe'de futbolcuları hem soğuk hava hem de saha zemini zorlayacak. Maç günü ı hava sıcaklığının -5 derece olması bekleniyor. 10 bin 300 kişi kapasiteli Righto Dream Park Stadı'nın zemini alttan ısıtmalı. Sarı-lacivertli futbolcuların, sahaya uygun özel kramponlarla mücadele edecekleri öğrenildi.





Lincoln Takımla Çalışmalara Başladı





Futbolcuların soğuktan etkilenmemesi için özel önlemler de alınacak. Geçtiğimiz sezon Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan ve daha sonra ise lisansı askıya alınan Lincoln sahalara döndü. Bir süredir bireysel olarak salonda güçlendirme ve sahada ise topla çalışmalar yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu uzun süren tedavi sürecinin ardından takımla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı. Teknik direktör İsmail Kartal antrenmanda takip edeceği Lincoln'ün kalıp kalmayacağına devre arasında karar verecek.







