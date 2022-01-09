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Fenerbahçe'ye Barbosa'dan kötü haber: Teklif reddedildi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Flamengo ile Gabriel Barbosa transferi için temasa geçtiği öğrenilmişti. Fakat Brezilya kulübü, yıldız golcüyü kiralamak yerine yüksek bir bonservis ücreti ile elden çıkarmak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Gabriel Barbosa defteri açılmadan kapandı
Gabriel Barbosa, daha önce Avrupa'da Inter forması giymişti

Fenerbahçe, Flamengo’nun Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa (Gabigol) ile temasa geçti. OL Esporte’de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin görüşmeyi doğrudan golcünün temsilcileriyle yaptığı belirtildi.

Son alınan bilgilere göre Fenerbahçe dışında Newcastle United'ın da istediği Barbosa için İngilizler, Flamengo'nun kapısını çaldı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Newcastle'ın bu teklifi reddedildi.

Kiralamak yerine satmak istiyorlar

Flamengo'nun İngiliz yöneticilere, oyuncuyu kiralamayacaklarını ve sadece yüksek bir bonservis bedeli karşılığında Gabigol'ü satabileceklerini söyledikleri öğrenildi.

  • 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan oyuncu bu sezon 43 maçta, 29 gol ve 9 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Gabriel Barbosa'nın güncel piyasa değeri 26 milyon euro.

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