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Fenerbahçe'de gözler AZ Alkmaar maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler AZ Alkmaar maçına çevrildi

14:315/11/2024, Salı
AA
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de gözler AZ Alkmaar maçına çevrilmiş durumda. Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


#Fenerbahçe
#AZ Alkmaar
#Avrupa Ligi

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