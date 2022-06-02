Fenerbahçe'de gündem Wout Weghorst ve Alexander Sörloth

Forvet hattına iyi bir golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de Burnley’in Hollandalı golcüsü Wout Weghorst gündeme geldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetime verdiği raporda, forvete pivot santrafor özelliklerinde bir golcü transfer edilmesini istedi.
Fenerbahçe Wout Weghorst'u kiralamak istiyor
Sarı- lacivertliler Wolfsburg’dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle Burnley’e transfer olan Weghorst’u kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Burnley’in küme düşmesiyle 29 yaşındaki golcünün transferinin daha kolaylaşabileceği belirtildi.
- Sörloth'tan yeşil ışık
- Sörloth için de girişimler sürüyor. Leipzig, 12 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Norveçli golcü de gideceği takımda sürekli oynamak isterken, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor ve Türkiye’ye dönmeyi planlıyor.