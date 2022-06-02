Fenerbahçe'de gündem Wout Weghorst ve Alexander Sörloth

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Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş' çıkışına İYİ Parti'li İsmail Tatlıoğlu'ndan itiraz: Bu güçler ayrılığına aykırı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TVNET canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın" açıklamasını değerlendirdi. "Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz." diyen Tatlıoğlu, bu görüşün güçler ayrılığı ilkesine ters düştüğünü söyledi.