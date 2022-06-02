Spor Fenerbahçede gündem Wout Weghorst ve Alexander Sörloth
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'de gündem Wout Weghorst ve Alexander Sörloth

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile bir yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertli takım Jorge Jesus'un pivot santrfor istemesi üzerine Wout Weghorst ve Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede gündem Wout Weghorst ve Alexander Sörloth
Wout Weghorst bu sezon toplamda 44 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı.

Forvet hattına iyi bir golcü transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de Burnley’in Hollandalı golcüsü Wout Weghorst gündeme geldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetime verdiği raporda, forvete pivot santrafor özelliklerinde bir golcü transfer edilmesini istedi.

Fenerbahçe Wout Weghorst'u kiralamak istiyor

Sarı- lacivertliler Wolfsburg’dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle Burnley’e transfer olan Weghorst’u kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Burnley’in küme düşmesiyle 29 yaşındaki golcünün transferinin daha kolaylaşabileceği belirtildi.

  • Sörloth'tan yeşil ışık
  • Sörloth için de girişimler sürüyor. Leipzig, 12 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Norveçli golcü de gideceği takımda sürekli oynamak isterken, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor ve Türkiye’ye dönmeyi planlıyor.

Fenerbahçe Alexander Sörloth ile anlaştı
SPOR
Fenerbahçe Alexander Sörloth ile anlaştı

Alexander Sörloth bu sezon 44 maçta, 8 gol 1 asistle oynadı.
Alexander Sörloth bu sezon 44 maçta, 8 gol 1 asistle oynadı.
İkinci eldeyüzde 25 uyarısı

İkinci elde
yüzde 25 uyarısı

​Araç alacaklar elini çabuk tutsun.
Anne ile iki oğluhayatını kaybetti

Anne ile iki oğlu
hayatını kaybetti

​Kars'ta sağanak yağış sonrası bir evin damı çöktü.
Pakistan ile ilişkileri güçlendireceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ortak basın toplantısı düzenledi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yapılacak 5. harekat için düğmeye bastı.

​3600 ek göstergede sona gelindi. İşte çalışmanın detayları...

​Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü.

​Bıçaklanan müşterinin yakınları kurşun yağdırdı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Almanya'da 'beyin ölümü gerçekleşti' dediler.

​Şırnak'taki feci kazadan acı haber.

​30 yıl sonra AB'nin güvenlik politikalarına dahil oluyorlar.

Şahbaz Şerif'ten Türk yatırımcılara çağrı.

​CHP'nin başını çektiği 6'lı masada ilginç planlar yapılıyor.

​FETÖ, kriptoları deşifre eden itirafçıların peşine düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.